महिंद्रा समूह की फैक्ट्री की कैंटीन में कर्मचारियों को केले के पत्ते पर दिया जा रहा भोजन

मुंबई (ईएमएस)। लॉकडाउन के बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने कर्मचारियों को खाना खिलाने का शानदार तरीका खोजा। किसानों के हित को ध्यान में रखकर महिंद्रा समूह की फैक्ट्री की कैंटीन में कर्मचारियों को प्लेट की बजाय केले के पत्ते पर खाना परोसा जा रहा है। महिंद्रा ने खुद इसकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। दो घंटे के अंदर ही इस 30 हजार से ज्यादा लोगों ने रि-ट्वीट किया और करीब एक लाख लोगों ने इस लाइक किया। यूजर्स महिंद्रा के इस पहल की खूब तारीफ कर रहे।

A retired journalist, Padma Ramnath mailed me out of the blue & suggested that if our canteens used banana leaves as plates, it would help struggling banana farmers who were having trouble selling their produce. Our proactive factory teams acted instantly on the idea…Thank you! pic.twitter.com/ouUx7xfMdK

— anand mahindra (@anandmahindra) April 9, 2020