1.11 करोड़ में नीलाम हुई सबसे पहली Mahindra Thar

बहु प्रति‌क्षित महिन्द्रा थार आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंति के दिन लॉंच होने जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे इस लॉंचिंग सेरेमनी का इंटरनेट पर लाइव वेबकास्ट भी होगा।

The moment you’ve been waiting for with bated breath! Bookings for #TheAllNewThar are opening on 2nd October! Don’t forget to tune into the launch webcast this Friday at 12.30 pm on https://t.co/nNoYHFVD3e #ExploreTheImpossible #MahindraThar pic.twitter.com/ZmOSFZCqDw

इससे पहले महिन्द्रा थार के पहले व्हीकल की निलामी विगत दिनों से चल रही थी, जो 29 सितंबर को संपन्न हुई। इस निलामी में नई दिल्ली के आकाश मिंडा ने 1 करोड़ 11 लाख रुपये में सबसे बड़ी बोली लगाकर महिन्द्रा थार का पहला मॉडल अपने नाम किया।

बता दें कि कंपनी के मालिक आनंद महिन्द्रा की ओर से घोषणा की गई थी कि इस निलामी में जिस राशि पर बोली खत्म होगी, उतनी ही राशि उसमें जोड़कर पूरी रकम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डोनेट की जायेगी। इस प्रकार 1.11 करोड़ रूपये की सर्वाधिक बोली के बाद अब कंपनी की ओर से इतनी ही राशि जोड़कर कुल 2.22 करोड़ रुपये कोरोना फंड में डोनेट किये जायेंगे।

The one and only All-New Thar #1 is proud to go the extra mile and raise ₹ 2.22 cr. to support India’s battle against #COVID19.

Mahindra has matched the winning bid of ₹ 1.11cr and will donate the entire proceeds to the charitable organisation as chosen by the highest bidder. pic.twitter.com/neZZw7ibeJ

— Mahindra Thar (@Mahindra_Thar) September 29, 2020