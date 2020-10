आईफ़ोन के साथ नहीं मिलेगा ईयरफ़ोन और चार्जर

कंपनी का दावा कर रहे पर्यावरण की सुरक्षा

एप्पल हाई स्पीड इवेंट में आईफोन 12 सीरीज लॉन्च की गई है। लेकिन इसके साथ ही एप्पल के कई फैन नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया में लोग अलग-अलग ढंग से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस नाराजगी का कारण यह है कि आई फ़ोन 12 सीरीज के साथ बॉक्स में चार्जर और ईयर फोन और चार्जर नहीं है।

कंपनी ने बताया है कि पर्यावरण बचाने के लिए कंपनी ने बॉक्स में चार्जिंग एडेप्टर और ईयर फोन नहीं दिया है। आई फ़ोन 12 सीरीज़ ही नहीं लेकिन कंपनी अब पुराने आई फोन के मॉडल के साथ वॉच चार्जर और लाइटनिंग ईयर बड नहीं देगी। एप्पल की वेबसाइट के अनुसार iphone.xr, आईफोन इलेवन और आईफोन 12 एसई 2020 के बॉक्स में सिर्फ यूएसबी टाइप सी टू लाइटिंग केबल दिया जाएगा। एप्पल स्मार्टफोन को लेकर उसके फैंस में नाराजगी है।

बताया जा रहा है कि अब दूसरी कंपनियां भी इस तरह से अपने बॉक्स में से चार्जर और ईयर फोन हटा देंगे। अन्य कंपनियां भी cost-cutting करेंगी। हालांकि कंपनियां कह रही है कि वह पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। एप्पल कंपनी का कहना है कि आई फोन यूजर पहले से ही चार्जर और ईयर फोन होता है। कंपनी को प्रत्येक फोन में चार्जर देने के लिए अधिक से अधिक रो मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020