क्या आप Google Chrome का उपयोग करते हैं? तो इस खबर को अवश्य पढ़ें

यदि आप Google Chrome वेब ब्राउज़र का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे तुरंत अपडेट करें। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप परेशानी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, Google ने क्रोम, विंडोज, मैक और लिनक्स कंप्यूटरों के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा पैच की घोषणा की है। कंपनी ने सुरक्षा मुद्दों पर इन सुरक्षा पैचों का खुलासा किया है। Chrome में कुछ बग हैं जिसके माध्यम से साइबर अपराधी लक्षित कंप्यूटरों को हैक कर सकते हैं। इस मुद्दे को Google प्रोजेक्ट ज़ीरो के सुरक्षा शोधकर्ता ने Google Chrome वेब ब्राउज़र में इस खामी को खोजा है। रिपोर्ट के अनुसार, क्रोम में यह खराबी 19 अक्टूबर को सामने आई, और अब इस दोष को अपडेट करने के बाद इसे सार्वजनिक किया जा रहा है।

नियमानुसार, किसी भी दोष के पाए जाने पर शोधकर्ता उसे तब तक सार्वजनिक नहीं करते हैं जब तक कि कंपनी उसे ठीक नहीं कर लेती। क्योंकि ऐसा न करने पर कोई भी उस दोष का लाभ उठा कर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इस समस्या में zero-day vulnerability भी शामिल है। आपको बता दें कि zero-day एक प्रकार का दोष है जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में पाया जाता है। इसे zero-day इसलिये कहा जाता है क्योंकि इस बारे में पूरी जानकारी नहीं होती कि वह किस तरह की समस्या है।

Project Zero discovered and reported an actively exploited 0day in freetype that was being used to target Chrome. A stable release that fixes this issue (CVE-2020-15999) is available here: https://t.co/ZRQe72Qfkh

— Ben Hawkes (@benhawkes) October 20, 2020