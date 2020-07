भारतीय रेलवे का ये ‘शेषनाग’ देखा कि नहीं!?

2.8 किमी लंबी मालगाड़ी का किया सफलत परिचालन

गाड़ी ऐसी जो खत्म ही ना हो

भारतीय रेलवे यात्री गाड़ियों का कुछ हिस्सा निजी हाथों में सौंपने जा रहा है। इस बाबत दो दिनों से खबरें सुर्खियों में हैं। लेकिन भारतीय रेलवे के अजब कारनामे से जुड़ी एक और जानकारी आपको दे देते हैं।

रेल मंत्री पियुष गोयल ने ट्वीट करके भारतीय रेल की मालगाड़ी ‘शेषनाग’ के बारे में तथ्य साझा किये हैं। उनके अनुसार भारतीय रेलवे ने देश में रेकॉर्ड 2.8 किमी लंबी मालड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मालगाड़ी को नाम दिया गया है शेषनाग, क्योंकि चार ट्रेनों को जोड़कर यह एक ट्रेन बनाई गई। इसमें लगे डिब्बों की लंबाई 2.8 किमी है। इस गाड़ी का उद्देश्य है अधिक से अधिक सामान एक साथ एक से दूसरे स्थान पर भेजना। पहले ये वीडियो देखिये।

वीडियो से साफ जाहिर है कि वाकई गाड़ी बहुत लंबी है, शेषनाग की तरह, एक बार प्लेटफोर्म स गुजरना शुरु करे तो खत्म होने का नाम ही न ले। इस ट्रेन में कुल चार इंजन लगाये गये। भारतीय रेल पटरियों पर दौड़ने वाली यह सबसे लंबी ट्रेन थी। जरा दूसरे एंगल से देखें।

Indian Railways operates #SheshNaag, a 2.8 Km long train amalgamating 4 empty BOXN rakes, powered by 4 sets of electric locomotives. 'SheshNaag' is the longest train ever to run on Indian Railways. pic.twitter.com/3aXM9Ynwgb

— DD News (@DDNewslive) July 2, 2020