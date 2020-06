बुहान (ईएमएस)। चीन का बुहान प्रांत कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया में पहचाना गया है। इसी बुहान में स्काई ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के बाद अब ट्रेन पटरी पर ना दौड़कर हवा में दौड़ेगी। इस स्काईट्रेन को चाइना रेलवे ने बनाया है। ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन एक बार में 200 लोगों को यात्रा करा सकेगी।

