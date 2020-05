चीन के इस शहर में धूल खाती पड़ी लाखों साइकिलों से परेशान लोग

चीन में एक शहर है वॉन्गक्वीनटाऊ। यह शहर साईकिल बनाने की फैक्ट्रियों के लिये मशहूर था। यहां बनने वाली साइकिलें चीन के लोग चलाते और सस्ते में अपना सफर तय करते।

न्यूयोर्क टाईम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट के वर्तमान युग में साइकल की लोकप्रियता को भुनाने के लिये साईकिल शेयर करने वाले स्टार्टअप की कतार लग गई। यकायक लॉंच हुए इन स्टार्टअप के कारण साईकिलों की मांग आसमान छूने लगी। नये-नये स्टार्टअप कारोबारों में करोडो का निवेश करने वाले बड़े निवेशक मानो कोरा चैक लेकर घूमते। इसके चलते एक-एक बाद एक नई नई कंपनियां खुलती चली गई। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि कंपनियों के पास इस बात की भी सोच नहीं रही कि धंधे में आखिर मुनाफा कैसे होगा? साईकल शेयरिंग का करोबार करने वाली ऑफो, मोबाईक और ब्लूगोगो जैसी कंपनियों ने तो अपनी साईकिलों का विशेष रंग भी चुना हुआ था, जो क्रमशः येलो, ओरेंज और ब्लू थे।

लेकिन फिर अधिकांश साईकल शेयररिंग का कारोबार करने वाली कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। कंपनियां मंदी के गर्त में समाई, तो वॉन्गक्वीनटाऊ शहर में साइकल बनाने वाली कंपनियों में ताले लग गये, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गये। अब इस शहर के कारखानों के गोदामों, खुले मैदानों पर भूरे और हलके हरे रंग की साईकलें धूल खाती पड़ी हैं।

It’s example of how China’s scale leads to so much waste. This farmer’s field is filled w/ bikes that belong to one of the many bike-sharing start-ups once called unicorns and valued at billions of $$. Now not even the tires on these bikes are worth selling, the farmer says pic.twitter.com/VHkIwf7q0K

— Alexandra Stevenson (@jotted) April 28, 2019