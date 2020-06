मुंबई में रनवे पर झटके से घूम गया कार्गो विमान, हादसा टला

मुंबई (ईएमएस)। मुंबई एयरपोर्ट पर एक कार्गो विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर झटके से घूम गया। विजुअल में देखा जा सकता है कि विमान गीले रनवे पर रुक गया। साथ ही विमान के लैंडिंग गियर के चलते जमीन से कई मीटर ऊपर पानी के फव्वारे उठे। MD-11 विमान ने बेंगलुरू से उड़ान भरी थी। हालांकि इस घटना के चलते दूसरी फ्लाइट पर कोई असर नहीं हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ बातचीत के बाद मुंबई एयपोर्ट ने शाम तक के लिए सभी फ्लाइट रद्द कर दी।

A #FedEx cargo aircraft veered off the runway after landing in heavy rain triggered by #CycloneNisarga at #Mumbai airport pic.twitter.com/4VZPtGk71Y

— Taaza TV (@taazatv) June 3, 2020