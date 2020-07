कोरोनिल पर बाबा रामदेव का स्पष्टीकरण, जानें क्या सफाई दी

पतंजलि की ओर से विगत 23 जून को कोरोना के इलाज के लिये कोरोनिल नाम से दवाई लॉंच करने साथ ही बाबा रामदेव और उनकी पूरी टीम विवाद में आ गई। कहा गया कि पतंजलि ने दवाई के लिये आवश्यक मंजूरी नहीं ली थी। इम्युनिटी बुस्टर को वे कोरोना की दवाई बता कर बाजार में लौंच कर रहे हैं, जो प्रचार का गलत तरीका है।

इस संबंध में बुधवार को बाबा रामदेव ने एक बार फिर पत्रकार परिषद को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आयुष मंत्रालय को उनकी दवाई की ट्रायल संबंधी सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिये गये हैं। आयुष मंत्रालय ने भी पतंजलि द्वारा को‌विड19 के संबंध में किये गये कामों की प्रशंसा की है।

Patanjali claims that "#COVID19 patients group that received its medicines, showed 67% recovery in 3 days & 100% recovery in 7 days of treatment, that is, all 45 patients became COVID negative"; says all clinical trial documents have been shared with AYUSH Ministry. pic.twitter.com/jSMTxCwLp8

