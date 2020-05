गरीबों को मिलना चाहिए आपातकालीन नगद सहायता : अजीम प्रेमजी

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से के बारे में बात की। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मग्न्रेगा पर 10,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जिसके माध्यम से 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ मानव-दिन का कार्य मिला है।

विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने प्रवासी मजदूरों और कृषि क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की घोषणा के बारे में बात करते हुए कहा, “मग्न्रेगा का विस्तार करना सबसे अधिक प्रभावशाली कदम हो सकता है। हमें 3.6 महीने के लिए सभी लोगों के लिए डबल पीडीएस राशन उनके घरों तक उपलब्ध कराना चाहिए जिसमे खाना पकाने के तेल के साथ-साथ दालें, नमक, मसाला, सेनेटरी पैड और अन्य अवश्य सामग्री हो।”

#AzimPremji says immediate steps are needed to help the rural sector. "Emergency cash relief of Rs 7,000 a month should be provided for at least three months (without biometric authentication) to each poor household/or migrant worker," he said pic.twitter.com/UPNNjRx1HS

— ET NOW (@ETNOWlive) May 16, 2020