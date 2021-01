कश्मीर में बर्फबारी के बीच अमेजन डिलीवरी बॉय घोड़े पर सवार होकर ऑर्डर बजाने पहुंचा, देखें

आप सभी ने मशहूर ईकॉमर्स साइट अमेज़न से कभी न कभी ऑर्डर तो किया ही होगा। अमेज़न ग्राहकों के लिए हर बार कुछ न कुछ करने का प्रयास करती रहती है। कुछ ऐसा ही मिला जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जब भारी बर्फबारी के बीच एक पार्सल डिलीवरी पूर्ण करने के लिए डिलीवरी एक्जीक्यूटिव को घोड़े की सहायता भी ले ली।

एक फोटो जर्नलिस्ट उमर गिनी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह डिलीवरी एक्जीक्यूटिव भारी बर्फबारी में घोड़े पर से उतरकर व्यक्ति को उसका पार्सल देता है। पार्सल देने के बाद व्यक्ति फिर से घोड़े पर चढ़कर निकल भी जाता है। वीडियो के कैप्शन मे अमेज़न ने लिखा कि अमेज़न का नया डिलीवरी इनोवेशन।

इस वीडियो को कई लोगों ने देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। अमेज़न हेल्प के ट्विटर हैंडल ने भी उमर गिनी के पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा था कि डिलीवरी तो होकर ही रहेगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो चुका है, इसे अब तक 2000 से ज्यादा लाइक मिल चुकी है। एक यूजर ने डिलीवरी करने वाले व्यक्ति को तारीफ करते हुए लिखा कि वह सच में तारीफ के काबिल है। एक अन्य यूजर ने लिखते हुए कहा कि यही असली संघर्ष है मेरे भाई, लगे रहो।

Product safety – ✔️

Delivery associate – ✔️

But snowfall ❓

.

.

.

Delivery still happens as promised. How? 🐎 #DeliveringSmiles ^GS

— Amazon Help (@AmazonHelp) January 12, 2021