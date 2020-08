ई-फार्मसी के कारोबार में भिड़ेंगे अमेजन-रिलायंस, अंबानी ने खरीदी नेटमेड्स

मुंबई (ईएमएस)। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ई-फार्मेसी कारोबार में भी पैर पसार दिए हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि इसकी सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी आरआरवीएल ने विटैलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों, जिन्हें सामूहिक रूप से नेटमेड्स नाम से जाना जाता है, उस में इक्विटी बहुमत हासिल कर लिया है। रिलायंस ने ये डील 620 करोड़ रुपयों में की है। रिलायंस ने विटैलिक में कुल 60 फीसदी की हिस्सेदारी खरीद ली है। इसकी सहायक कंपनियों त्रिसारा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेटमेड्स मार्केट प्लेस लिमिटेड और दाधा फार्मा डिस्ट्रिब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीद ली है। In a major addition to its digital biz, #Reliance Retail acquires majority stake in leading digital pharma market place #Netmeds. It will enhance Rel Retail ability to provide good quality & affordable health care products & services according to RRVL Director Ms #IshaAmbani. pic.twitter.com/XT0CIjMDPr — Parimal Nathwani (@mpparimal) August 18, 2020 रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि यह निवेश हमारे उस संकल्प को मजबूत करता है कि हम भारत में […]