अमेजन ने रखा स्मार्टवॉच बाजार में कदम; जानिए Halo Band के फीचर्स जो किसी अन्य स्मार्टवॉच में नहीं!

अमेजन ने गुरुवार को हेलो नामक एक स्मार्ट बैंड के साथ फिटनेस स्मार्टवॉच बाजार में प्रवेश करने की घोषणा की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे फीचर्स के साथ स्मार्ट बैंड लॉन्च किया है जो अब तक देखने नहीं मिले। बुनियादी फिटनेस गतिविधियों पर नज़र रखने के अलावा ऐप आपके स्वर के माध्यम से आपकी सकारात्मकता का माप भी बताएगी और आपके शरीर का 3D स्कैन भी करेगी।

सिर्फ फीचर्स ही नहीं, हेलो बैंड बाजार में उपलब्ध अन्य स्मार्टवॉच से अलग दिखता है। बाजार में मिलने वाली अन्य स्मार्टवॉच की तरह इसमें कोई स्क्रीन नहीं होगी। इन सभी असामान्य सुविधाओं के साथ हेलो बैंड $99.99 में उपलब्ध होगी।

हेलो के फीचर्स के बारे में बात करते हुए अमेजन हेलो के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर मौलिक मजमुदार ने कहा, “हम कस्टमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अमेज़न की गहन विशेषज्ञता का उपयोग कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्यकारी तरीके अपनाने और बनाए रखने का एक नया तरीका प्रदान किया जा सके। स्वास्थ्य केवल एक दिन में या आप कितने घंटे सोते हैं, इसकी संख्या से कहीं अधिक है। अमेज़ॅन हेलो नवीनतम चिकित्सा विज्ञान को जोड़ती है, हेलो बैंड सेंसर के माध्यम से अत्यधिक सटीक डेटा और अत्याधुनिक स्वास्थ्य के लिए अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण की पेशकश करता है।”

हालाँकि Amazon Halo में अन्य स्मार्टवॉच की तरह डिस्प्ले नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेलेरोमीटर, एक टेम्परेचर सेंसर, एक हार्ट रेट मॉनीटर, दो माइक्रोफोन, एक एलईडी इंडिकेटर लाइट और एक माइक्रोफोन है, जो बटन एवं सेंसर के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं।

Amazon has launched Halo, its first health wearable in the US. The device, which is worn on the wrist, offers similar features to other wearables on the market, but it also comes with several new offerings that are sure to stoke privacy concerns. https://t.co/4TvZwXeKR9 pic.twitter.com/sGfL4oFGYr

— CNN (@CNN) August 28, 2020