भारत में 1 मिनट में बिक गई चीनी कंपनी वन प्लस की सभी स्मार्ट टीवी

बॉयकॉट चीनी प्रोडक्ट कैंपेन चलने के बावजूद अपनी प्रोडक्ट भारत में बेचने में सफल रही

पिछले कुछ समय से भारत में चीन के खिलाफ काफी प्रदर्शन हो रहा है और लोग चीनी वस्तुओं को बॉयकॉट कर रहे हैं। सरकार ने भी 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। कई जगहों पर चीनी कंपनी के फोन और टीवी भी तोड़कर विरोध जताया गया था। ऐसे में वर्तमान में ऐसी खबर आ रही है जिससे सब चौंक गए हैं। एमेजोन पर वनप्लस टीवी का सेल चल रहा था और 1 मिनट के अंदर ही वनप्लस के स्मार्ट टीवी आउट ऑफ स्टॉक हो गए। इसके साथ ही इस टीवी ने एमेजोन इंडिया पर 32 इंच के टीवी के सेगमेन्ट में सबसे तेज सेलिंग का रिकॉर्ड भी दर्ज किया है।

वन प्लस इंडिया ने ट्विट करके जानकारी दी थी कि फ्लैश सेल में OnePlus की टीवी एक मिनट में पूरी बिक गई। आपको बता दें कि सेल में वन प्लस का 55 इंच का 4k मोडल, 43 इंच का HD मोडल और 32 इंच का HD मोडल बिकने के लिए रखा गया था। कंपनी ने दावा किया कि OnePlus की U सीरिज का 55 इंच वाला फ्लैगशिप मोडल में सुपर स्ट्रीमलाइन्ड मेटल चेसिस और एल्युमिनियम एलॉय फ्रेम का उपयोग किया गया है।

Our Community’s love never ceases to surprise us. Owing to the overwhelming response for today’s #OnePlusTV flash sales the TVs were sold out in a minute. But, we’ll be back soon. Stay tuned to know about the next sales.

Here’s to achieving new milestones together 🙌#SmarterTV pic.twitter.com/Z5PDPzLXO0

— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 5, 2020