अहमदाबाद : अमेजन ने कड़ी में शुरु किया महिलाओं द्वारा संचालित डिलीवरी स्टेशन

अपने मानव संसाधन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समाविष्ट करने के अपने प्रयास के भाग स्वरूप Amazon ने गुजरात के कड़ी में एक नया वितरण स्टेशन तैयार किया है। Amazon का यह नया डिलीवरी स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगा। इसके पहले 2016 में, कंपनी ने भारत में अपना पहला महिला वितरण स्टेशन चेन्नई, तमिलनाडु में लॉन्च किया था।

आठ महिलाओं को किया जा चुका है चयन

डिलीवरी सर्विस पार्टनर कार्यक्रम अमेज़ॅन इंडिया का लास्ट माइल डिलीवरी मॉडल है। जहां कंपनी समुदाय के अपने स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भागीदारों के साथ काम करती है। इसके अलावा वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेज़न इंडिया द्वारा तकनीकी सहायता की पेशकश की जाती है। गुजरात में यह पहला स्टेशन होगा जिसे पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। अभी तक इस स्टेशन पर आठ महिलाओं को चुना जा चुका है।

“Our vision is to enable women to discover meaningful career opportunities across the operations network at @amazonIN” – Prakash Rochlani, Dr, Last Mile Operations, Amazon India.

We launched @amazonIN’s first all-women delivery station in Gujarat today.https://t.co/6kQYKD6Goo pic.twitter.com/l2AOoGroTm

— Amazon India News (@AmazonNews_IN) September 17, 2020