कोविड 19 और ब्रेइन-‌इटिंग अमीबा के प्रकोप के बीच इस हस्ती की चुटकी, ‘मंगल पर जाने का वक्त आ गया!’

पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना से परेशान है। ये परेशानी क्या कम थी कि अब अमेरिका में एक ब्रेइन-‌इटिंग अमीबा की खबर सुनकर सभी और भी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। विशेष तौर पर अमेरिका के लोगों की हालत तो सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे में एक मशहूर हस्ती ने इस घटना पर चुटकी लेते हुए मंगल पर जाने का सुझाव दे डाला।

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर ली चुटकी

महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने कोरोना और ब्रेइन-‌इटिंग अमीबा के दोहरे हमले के बारे ने मजाकिया ट्विट करते हुए कहा कि- हमें लगा था कोरोना खतरनाक है। लगता है अब सच में मंगल ग्रह पर जाने का समय आ गया है।

A ‘brain-eating’ amoeba?? And we thought Covid was bad news? Maybe it is indeed time to move to Mars, @elonmusk https://t.co/PXyEsXDP2f

अपने इस ट्वीट में आनंद ने स्पेस एक्स के सीईओ एलोन मस्क को टैग भी किया है। एलोन मस्क ने अपने एक बयान में कहा था कि अब वह दिन दूर नहीं जब इंसान मार्स पर जाकर कॉलोनियां बना कर रहे।

और फिर शुरू हुआ ट्विट्स का सिलसिला

आनंद के इस मजेदार ट्विट्स के बाद कई यूजर्स ने उस पर मजेदार प्रतिक्रिया भी दी थी। ऐसे ही एक यूजर ने तो आनंद से मंगल ग्रह पर उनकी एक्सयुवी 500 की सर्विस कैसे मिलेगी यह भी पूछ लिया है। यहां देखिए कुछ और मजेदार ट्विट्स….

The all new MAHINDRA ALIEN. will be available soon on mars. Pre-book now on Mahindra Rise. pic.twitter.com/ub26qJiIZo

— Devendra Madhukar (@DevendraMadhuk8) September 28, 2020