चेस स्टार प्रज्ञानंदा को मुख्यमंत्री का सम्मान: नॉर्वे चेस में ऐतिहासिक जीत के लिए 50 लाख रुपये का इनाम

चेन्नई, 09 जून (वेब वार्ता)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सोमवार को शतरंज के युवा धुरंधर आर. प्रज्ञानंदा को नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में उनकी शानदार ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया।

इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने उन्हें 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया। इस समारोह में खेल मंत्री आधव अर्जुन और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित प्रज्ञानंदा के माता-पिता भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस पल को गौरवान्वित बनाया।

मुख्यमंत्री के साथ हुआ शतरंज का मुकाबला

सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और 20 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रज्ञानंदा के बीच एक दिलचस्प दोस्ताना शतरंज मैच भी खेला गया। यह मुलाकात खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही।

प्रज्ञानंदा ने अपनी इस जीत को करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि मैग्नस कार्लसन जैसे विश्व के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर यह खिताब हासिल करना उनके लिए बेहद यादगार है।

अद्भुत वापसी से रचा इतिहास

प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। टूर्नामेंट की शुरुआत में वे छठे स्थान पर थे, लेकिन अंतिम दौर में अपनी जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार चार मुकाबले जीतकर उन्होंने खिताब पर कब्जा किया।

वर्ष 2013 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं जीत पाया था, जिसे जीतकर प्रज्ञानंदा ने विश्व स्तर पर भारत और तमिलनाडु का मान बढ़ाया है।