सूरत : एसजीसीसीआई के 4 मेगा इवेंट्स ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न, 3 दिनों में 16,350 से ज्यादा विजिटर्स उमड़े

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने एक साथ 4 ऐतिहासिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 3 मेगा एक्सपो और 'सूरत स्टार्टअप समिट' शामिल थे। इन कार्यक्रमों का आयोजन दक्षिणी गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सरसाना स्थित इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (SIECC) में किया गया। तीन दिवसीय यह 'महाकुंभ' आज भव्य सफलता के साथ संपन्न हुआ।

यह कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक आयोजित किया गया, जिसे प्रतिष्ठित संस्था TORIN Wealth Management का प्रमुख सहयोग प्राप्त था। इस आयोजन को सूरत और पूरे दक्षिण गुजरात से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। इन तीन दिनों के दौरान कुल 16,350 से अधिक व्यावसायिक आगंतुकों, उद्यमियों, अभिभावकों और छात्रों ने इन प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।

TORIN Wealth Management के निदेशक और अध्यक्ष, जिग्नेश माधवानी ने प्रसन्नता व्यक्त की और एक साथ 4 कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए चैंबर की टीम की सराहना की। एक्सपो के सफल समापन के अवसर पर, चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी और उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष (निर्वाचित) अशोक जिरावाला ने अत्यधिक आशावाद व्यक्त किया और कहा, "केमिकल और फार्मा एक्सपो का जो बीज आज बोया गया है, वह भविष्य में एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेगा। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग, स्वतंत्र और स्वायत्त एक्सपो आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, स्मार्ट एजुकेशन एक्सपो हजारों छात्रों और अभिभावकों के लिए उनके भविष्य के करियर को संवारने और उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ होगा; वहीं, सूरत स्टार्टअप समिट ने इस क्षेत्र के युवाओं के बीच नवाचार और नई उद्यमिता के सशक्त बीज बोए हैं, जो भविष्य में सूरत की आर्थिक तस्वीर को बदल देंगे।" शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन, मुख्य अतिथि और CHEMEXCIL के चेयरमैन, सतीश वाघ ने सूरत में Chemexcil के हाई-टेक ऑफिस के उद्घाटन की घोषणा करके दक्षिण गुजरात के उद्योगपतियों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया।

आयोजित 4 कार्यक्रमों की मुख्य बातें:

1. Chemical & Pharma Expo 2026: Chemexcil और चैंबर द्वारा आयोजित इस एक्सपो को गुजरात सरकार के indextb के साथ-साथ Acutas Chemicals, Ather Industry, Anupam Rasayan, HLE Glasscoat और Yashasvi Rasayan का समर्थन मिला। इसमें स्पेशलिटी, इंडस्ट्रियल, एग्रो और फाइन केमिकल्स, API और बल्क ड्रग निर्माताओं सहित फार्मास्यूटिकल निर्माताओं, और साथ ही प्रयोगशाला उपकरणों और प्रोसेस मशीनरी के प्रमुख निर्माताओं ने अपनी नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया और बड़े व्यावसायिक अवसर प्राप्त किए।

2. Smart Education Expo 2026: TORIN Wealth Management के मुख्य सहयोग से आयोजित इस एक्सपो में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, जाने-माने स्कूलों और प्रतिष्ठित कॉलेजों ने भाग लिया। यह एक्सपो कक्षा 10-12 और कॉलेज के छात्रों, स्नातकों और अभिभावकों के लिए स्मार्ट शैक्षिक विकल्पों और करियर के रास्तों को खोजने का एक शानदार केंद्र बन गया।

3. Surat Startup Summit 2026 (तीसरा संस्करण): पूरे देश से स्टार्टअप, निवेशकों, इनक्यूबेटरों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के लिए इस प्रमुख मंच को AIC SURATI iLAB Foundation और TiE Surat का समर्थन मिला। उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप को एंजेल निवेशकों और वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने सीधे अपनी योजना (pitch) प्रस्तुत करके फंडिंग और व्यावसायिक मान्यता प्राप्त करने का एक शानदार अवसर मिला।

4. SGCCI Business Connect (SBC) Business Expo 2026: विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों, उद्यमियों और कॉर्पोरेट पेशेवरों को एक ही मंच पर लाकर, इस एक्सपो ने व्यावसायिक नेटवर्किंग, रणनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।