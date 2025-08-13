सूरत: इंजन ऑयल के डिब्बों में छिपाई गई 480 लीटर विदेशी शराब जब्त, भेस्तान पुलिस की कार्रवाई

सूरत। गुजरात में शराब की तस्करी के लिए माफिया आए दिन नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सूरत के भेस्तान में सामने आया है, जहाँ पुलिस ने एक दुकान से इंजन ऑयल के डिब्बों में छिपाई गई 480 लीटर विदेशी शराब बरामद की है।

भेस्तान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सालियानगर इंडस्ट्रीज स्थित 'श्रीजी ट्रेडर्स' नामक दुकान में अवैध रूप से शराब का भंडारण और बिक्री हो रही है। जब पुलिस ने दुकान पर छापा मारा, तो उन्हें शुरुआत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन वहाँ रखे 'यूरो लाइन' और 'यूरोमैक्स' जैसे लेबल वाले बड़े-बड़े गत्ते के डिब्बों पर शक हुआ।

पुलिस ने जब एक डिब्बे को खोला, तो उसमें 16 प्लास्टिक की बोतलें मिलीं, जिन पर इंजन ऑयल के लेबल लगे थे। पुलिस ने जब इनमें से एक बोतल को खोला, तो उसमें से सामान्य तेल जैसा तरल पदार्थ निकला। हालाँकि, ध्यान से जाँच करने पर पता चला कि यह तेल नहीं, बल्कि विदेशी शराब थी।

पुलिस ने दुकान से कुल 30 ऐसे डिब्बे बरामद किए, जिनमें विभिन्न ब्रांडों की कुल 480 लीटर शराब थी। इसकी कीमत 5,24,000 रुपये आँकी गई है। पुलिस ने दुकान मालिक शैलेंद्रकुमार वेदरामसिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसने बताया कि यह शराब बोईसर तारापुर से अनिलसिंह वेदरामसिंह नामक व्यक्ति ने भेजी थी।

इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने शराब लाने वाले रामकुमार रामराज उपाध्याय को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस कार्रवाई में बोलेरो पिकअप, एक मोपेड और दो मोबाइल फोन सहित कुल 9.84 लाख रुपये का माल जब्त किया है। पुलिस ने शैलेंद्रकुमार और रामकुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जबकि मुख्य आरोपी अनिलसिंह की तलाश जारी है।