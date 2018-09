लाखों को गरीबी से निकालने के लिए ट्रंप ने भारत को सराहा

अरुल लुईस

संयुक्त राष्ट्र| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत को दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण करार दिया, जिसने लोकतंत्र और आजादी को बरकरार रखते हुए अपने लाखों लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संबोधन में ट्रंप ने भारत को उन ‘खूबसूरत ज्योतिपुंज’ देशों में शामिल बताया, जो एक समान भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।

ट्रंप ने अपने भाषण में ‘पहले अमेरिका’ की अपनी नीति पर जोर देते हुए कहा कि वह देशभक्ति में अपनी आस्था के कारण वैश्वीकरण की विचारधारा को खारिज करते हैं। उन्होंने चीन, ईरान और वेनेजुएला के खिलाफ अपनी कड़ी नीतियों को दोहराया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेल उत्पादक देशों की संस्था ओपेक से अपनी ‘भयावह कीमतों’ को कम करने की मांग की।

#WATCH: There is India, a free society of over a billion people, lifting people out of poverty into the middle class, says US President Donald Trump at the UN pic.twitter.com/TXFQKqsbNM

— ANI (@ANI) September 25, 2018