सोशियल मीडिया आजकल बहुत ही चलन में है। किसी भी बात, किसी भी मुद्दे को लाखों करोड़ों तक पहुंचने में कुछ ही क्षण लगते हैं। किसी भी बात का किसी भी किस्से का मज़ाक भी कुछ ही समय में बन जाता है। ट्रॉलर्स तथा मीम्स के माध्यम से लोगों तक कई बातें पहुंचती हैं।

‌सिर्फ खबरें फैलाना ही सोशियल मीडिया का एक बड़ा कार्य नहीं है। कोई भी चलन चालू करने में आज कल सोशियल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। गत वर्ष में इसी माध्यम से चले कई चलन विश्व भर में प्रख्यात हुए थे। कीकी डांस चैलेंज, टिकटॉक विडियोज़ आदि कई ऐसे विडियोज़ तथा चैलेन्ज लोगों द्वारा बड़े जोश से किये जा रहे थे। इन्ही ट्रैन्ड्स के बीच हाल ही में एक नया ट्रैन्ड ‘triangle dance’ चालू हुआ है। यह चलन टिकटौक नाम की ऐप के माध्यम से शुरु हुआ तथा अब टिकटौक तथा ट्वीटर पर कुछ इस प्रकार फैला है कि हज़ारों लोग अब तक अपने ट्रायंगल डांस की विडीयो टिकटौक तथा ट्वीटर पर पोस्ट कर रहे हैं। देखें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विडीयो

The new 'Triangle Dance' craze looks very difficult to master… pic.twitter.com/abREzLwCGd

— LADbible (@ladbible) March 11, 2019