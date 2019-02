वायु सेना ने जिस युसुफ अजहर को निशाना बनाया वह इंटरपोल की सूचि में वॉन्टेड था

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मंगलवार तड़के साढ़े तीन बजे के आसपास जबर्दस्त हवाई हमला बोला। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाक अधिकृत कश्मीर के बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जबर्दस्त बमबारी कर जैश ए मोहम्मद आतंकियों के अनेक ठिकानों को तबाह कर दिया है। हमले में 300 से अधिक आतंकी मारे जाने की खबर है।

इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद के बालाकोट स्थित जिस मुख्य मथक को निशाने पर लिया गया उसका सरगना युसुफ अजहर उर्फ मोहम्मद सलीम उर्फ उस्ताद गोहरी था। रिश्ते में युसुफ जैश-ए-मोम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का साला है।

भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने अपनी प्रेस ब्रिफिंग में भी इस आतंकी का जिक्र किया। नीचे देखिये युसुफ अजहर का पूरा बायोडेटा।

JeM’s Yusuf Azhar alias Mohammad Salim alias Ustaad Gohri who was targeted today by IAF #airstrike in Balakot across LOC was on the Interpol list and among the most wanted in India. pic.twitter.com/1eTj8FhFMJ

— ANI (@ANI) February 26, 2019