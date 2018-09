नेपाल में बाघों की संख्या होने वाली है दोगुनी

सूरत। राष्ट्रिय संरक्षण दिवस पर नेपाल में बाघों की संख्याओं के आंकड़े जारी किए हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में बाघों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है. इससे पूर्व बाघों की गणना २००९ में हुई थी. उस वर्ष देश में १२१ बाघ पाए गए थे जबकि वर्ष २०१३ में १९८ बाघ पाए गए थे. नवम्बर २०१७ से अप्रैल २०१८ तक की गयी इस गणना में यही आंकड़ा २३५ पर पहुँच गया है. वर्ष २०२२ तक यह संख्या २४२ से भी अधिक जा सकती है.

Nepal is set to become the first country to double their wild tiger population. Here's how @WWFNepal counted 235 tigers in their latest tiger survey. #iProtectTigers #DoubleTigers pic.twitter.com/iDSBiqePqC

— WWF UK (@wwf_uk) September 23, 2018