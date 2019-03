न्यूजीलैंड : मस्जिद में गोलीबारी के वक्त Facebook पर Live था हमलावर, बांग्लादेशी क्रिकेट टीम बाल-बाल बची

अधाधुंध फायरिंग, 6 की मौत

​वेलिंग्टन (ईएमएस)। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च इलाके में दो मुस्लिम इबादतगाहों में अज्ञात हमलावरों ने अचानक अधाधुंध गोलीबारी कर दी जिसके चलते भारी अफरातफरी मच गई। हमले में 6 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर ने हमले से पहले फेसबुक लाइव किया था। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक ने तुंरत उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया।

चश्मदीदों की मानें तो हमलावर ने काले कपड़े पहने हुए हैं और वह सिर पर हेलमेट लगाए हुए था। उसके पास स्वचालित हथियार है, जिससे वह फायरिंग कर रहा था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के दौरान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम वहीं पर थी। मस्जिद में गोलीबारी की जानकारी मिलते ही सभी खिलाड़ी बाकी लोगों के साथ किसी तरह मस्जिद से निकल आए। सभी को पास के पार्क के साथ वाले रास्ते से वापस ओवल मैदान की तरफ लाया गया। मालूम हो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है। शनिवार को दोनों के बीच तीसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च में ही खेला जाना है। लेकिन इस गोलीकांड के बाद मैच रद्द कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहला हमला अल नूर मस्जिद में हुआ। क्राइस्टचर्च के उपनगरीय इलाके लिनवुड में भी एक मस्जिद में फायरिंग की खबरें हैं। मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए काफी लोग आए थे। अल नूर मस्जिद में हमले के वक्त 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तभी गोलियां की आवाज सुनाई पड़ी थी। न्यूजीलैंड पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा ऑर्डर्न ने इसे देश का सबसे काला दिन करार देते हुए कहा है कि मस्जिद में कई जगहों से फायरिंग हो रही है। उन्होंने लोगों को सुरक्षित जगह रहने का आग्रह करते हुए कहा कि हमलावर अभी भी सक्रिय है वह और लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड में हिंसा की कोई जगह नहीं है।’

New Zealand Police confirm there are “multiple fatalities” after reports of shots fired at two mosques in central Christchurch. https://t.co/m3sQVK0iiR

न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर ने माइक बुश ने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है इस हमले में कई लोग मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया, तीन पुरुष और एक महिला को हिरासत में लिया गया है। हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हम अभी नहीं मान सकते कि खतरा टल गया है।

रेडियो न्यूजीलैंड ने अल नूर मस्जिद के प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि कम-से-कम चार लोग जमीन पर पड़े हुए थे। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया मिलिटरी स्टाइल में कपड़े पहने शख्स ऑटोमेटिक राइफल लिए हुए था और उसने अचानक अल नूर मस्जिद में फायरिंग शुरू कर दी।

‘Blood splashed on me.’

Witnesses of the shootings at two mosques in Christchurch, New Zealand describe the scene as gunman opened fire on worshippers.

Follow live updates on this breaking story here: https://t.co/aZ2xrMITXm pic.twitter.com/xH8eSDQzG4

— Sky News (@SkyNews) March 15, 2019