इंडोनेशिया : भूकंप, सुनामी में मारे गए सामूहिक कब्र में दफनाए जाएंगे

जकार्ता। इंडोनेशिया प्रशासन सोमवार को भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में मारे गए सैकड़ों लोगों को सामूहिक तौर पर दफन करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर 28 सिंतबर को भूकंप आया था। खोज एवं राहत अभियान अभी भी जारी है।

समाचार एजेंसी ‘एफे’ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी (बीएनपीबी) के प्रवक्ता सुतोपो पुरवो नुग्रोहो ने कहा कि शवों के सामूहिक दफन की प्रक्रिया पालू के बाहरी इलाके में होगी।

इंडोनेशिया में भूकंप और उसके बाद आई सुनामी में 844 लोगों की मौत हो गई, जबकि व्यापक रूप से तबाही हुई है और देश भोजन और ईंधन की कमी से भी जूझ रहा है।

विनाशकारी आपदा में जिन लोगों के जीवित बचे होने की उम्मीद है, उन्हें खोजने के लिए अभियान जारी है।

Indonesian volunteers begin burying bodies in a mass grave. Four days after the quake-tsunami some remote areas have yet to be contacted, medicines are running out and rescuers are struggling https://t.co/qE7NtX0Lo1 pic.twitter.com/pTrwB5KW9H

— AFP news agency (@AFP) October 1, 2018