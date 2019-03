लो ये 13000 करोड़ का घोटालेबाज लंदन की सड़कों पर घूम रहा है! देखें वीडियो

भारत में घोटाला करो और लंदन भाग जाओ। शायद आज का यही ट्रेंड है। पहले विजय माल्या भी ऐसा ही कर चुका है। यहां हम बात कर रहे हैं करोडों के बैंक घोटाले का सूत्रधार और भारत की जांच एजेंसियों जिस भगौड़े को तलाशने दुनिया भर की खाक छान रही ऐसे नीरव मोदी की।

जी हां, नीरव मोदी लंदन की सड़कों पर चहलकदमी करते देखा गया। देखा क्या गया, लंदन के प्रतिष्ठित अखबार टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने उसे ढूंढ निकाला। गुलाबी रंग की शर्ट, महंगे जैकेट और हल्की दाढ़ी व मूछें। रिपोर्टर को देखकर एक बार तो नीरव मोदी भौचक्का रह गया लेकिन फिर मुस्कुराते हुए रिपोर्टर के सभी सवालों का अब एक रटा-रटाया उत्तर दिया, ‘नो कोमेंट्स’। देखें वीडियो :

Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India’s historyhttps://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ

— The Telegraph (@Telegraph) March 8, 2019