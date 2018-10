अमेरिका में बड़ा सड़क हादसा, 20 की मौत

न्यूयॉर्क| अमेरिका के न्यूयॉर्क में लिमोजिन कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 20 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना न्यूयॉर्क से लगभग 257 किलोमीटर दूर स्कोहौरी में हुई, जब एक तेज रफ्तार लिमोजिन कार पार्किं ग में खड़ी एसयूवी से जा टकराई।

प्रशासन ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन 20 लोगों की मौत हुई है, वे सभी वयस्क थे और इनमें से 18 लिमोजिन में सवार थे जबकि दो राहगीर थे।

न्यूयॉर्क पुलिस के फर्स्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्रिस्टोफर फियोर ने कहा, “लिमोजिन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई।”

प्रशासन पीड़ितों के परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है और पीड़ितों का नाम उजागर करने से इनकार कर दिया है।

दुर्घटना की जांच जारी है।

#NewYork: 20 killed in #Limousine crash, dead include 18 passengers while two others pedestrians pic.twitter.com/XCLk86LWYl

— Doordarshan News (@DDNewsLive) October 8, 2018