बांग्लादेश विमान हाइजैक : जानें रैपिड एक्शन बटालियन ने कैसे अपहरणकर्ता को दबौचा

ढाका। रविवार की शाम बांग्लादेश से दुबई जाने वाले विमान के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई। हवाई जहाज को चिटगांव के शाह अमानत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैडिंग कराई गई। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस का है और इसे ढाका से चिटगांव होते हुए दुबई जाना था। खबरों के मुताबकि अगवा किया गया विमान बीजी-147 था। यह विमान स्थानीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे चिटगांव एयरपोर्ट उतरा था। इसमें विमान में बांग्लादेश के एक सासंद समेत कई पैसेंजर्स के सवार थे।

A passenger armed with a gun has tried to storm the cockpit in a failed bid to hijack Biman flight #BG147 flying from Dhaka in Bangladesh to Dubai via Chittagong. The gunman and two crew members are reportedly still on the aircraft. https://t.co/SjLquoHIOK pic.twitter.com/kYnZlZvk34

