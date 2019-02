‘विमान बांग्लादेश’ की फ्लाइट के अपहरणकर्ता के पास थी नकली पिस्टल, ऑपरेशन में ढेर

सामने आई हैरान कर देने वाली कहानी

ढाका (ईएमएस)। बांग्लादेश की हवाई सेवा ‘विमान बांग्लादेश’ को एक अपहरणकर्ता ने नकली पिस्टल से हाईजैक कर लिया लेकिन पुलिस ने ऑपरेशन में वह ढेर हो गया।

जानकारी के अनुसार रविवार को ढाका से दुबई जा रहे ‘विमान बांग्लादेश’ की एक फ्लाइट को हाइजैक करने की कोशिश में मारे गए शख्स के पास खिलौना पिस्टल थी और उसके पास से कोई विस्फोटक भी बरामद नहीं किया गया है। मालूम हो कि ढाका से विमान के उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद एक बंदूकधारी कॉकपिट में घुस गया था। इसके बाद चिटगांव के शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की इमर्जेंसी लैंडिंग कराई गई।

बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि सुरक्षाबलों की गोलीबारी में 25 साल का हाइजैकर महादी घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई।

Bangladesh commandos gunned down hijacker who allegedly tries to Hijack #BG147 on yesterday . @BimanAirlines pic.twitter.com/DmIkIKhO6U

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) February 25, 2019