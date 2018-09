ईरान : सैन्य परेड पर हमले में 24 की मौत (तस्वीरें व वीडियो)

तेहरान| ईरान के अहवाज शहर में शनिवार को एक सैन्य परेड पर बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 24 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बंदूकधारियों ने सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों और घायल लोगों में सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं। मारे जाने वालों में एक पत्रकार भी शामिल है।

हमलावरों ने सुबह नौ बजे परेड के समीप एक पार्क से गोली चलाई। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली।

देखें परेड के दौरान हुई घटना यूं टीवी कैमरे में कैद हुई।

#IranMilitaryParade:

This is what happened this morning during the military parade in #Ahwaz, #Khuzestan Province (south west).

Not a sporadic shooting attack, but a quite long encroachment.

Some 25 dead; 2 assaillants killed.pic.twitter.com/Rqh52UNxCk — Joseph Bahout باحوط (@jobahout) September 22, 2018

इराक के साथ आठ वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे देश में इसकी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर परेड का आयोजन किया गया। यह परेड भी उसी का हिस्सा थी। ईरान-इराक युद्ध सितम्बर 1980 में शुरू हुआ था और अगस्त 1988 में समाप्त हुआ था।

समाचार एजेंसी इरना ने खुजेस्तान प्रांत के गवर्नर गुलाम-रजा शरिआती के हवाले से कहा, “इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी) और बसीजी (वालिंटियर) बलों की तरह छद्मवेष धारण किए आतंकवादियों ने परेड के दौरान पीछे के स्टैंड से अधिकारियों और लोगों पर गोलीबारी की।”

अहवाज में अलगाववादी समूह द पैट्रिआटिक अरब डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

एजेंसी ने कहा, समूह सऊदी अरब समेत ‘विदेशी प्रतिद्वंद्वियों’ द्वारा समर्थित है।

समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षाबलों के साथ झड़प के दौरान तीन बंदूकधारियों को मार गिराया गया जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।

ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने घटना के लिए अमेरिका के समर्थन वाली ‘विदेशी ताकतों’ को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “विदेशी ताकतों द्वारा भर्ती, प्रशिक्षित, सशस्त्र और भुगतान किए गए आतंकवादियों ने अहवाज में हमला किया। ईरान क्षेत्र में आतंकवाद के संरक्षकों और उनके अमेरिकी आका को इस हमले के लिए जिम्मेदार मानता है।”

हमले के बाद यूं अफरा-तफरी मच गई।

UPDATE

Report: At least 9 people killed in #Ahvaz terrorist attack on Military parade #IranMilitaryParade pic.twitter.com/LljWEcg2xH — Press TV (@PressTV) September 22, 2018

Local officials tell Press TV: Death toll from terrorist attack on #Ahvaz military parade rises to 25#IranMilitaryParade #AhvazAttack pic.twitter.com/m48Z74rIf4 — Press TV (@PressTV) September 22, 2018

–आईएएनएस