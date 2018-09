इंडोनेशिया में भूकंप के झटके के बाद समुद्र में ऊंची लहरें उठीं

जकार्ता| इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में शुक्रवार को 6.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्वीय सर्वेक्षण के मुताबिक, भूकंप का केंद्र 18 किलोमीटर की गहराई में दर्ज हुआ है।

इससे पहले इंडोनेशिया के लोम्बोक द्वीप पर 29 जुलाई से 19 अगस्त के बीच 6.3 से 6.9 तीव्रता के बीच आए भूकंप में 557 लोगा मारे गए थे और 4 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे।

भूकंप के चंद घंटों बाद इंडोनेशिया के पालू शहर में समुद्र में ऊंची लहरें उठती दिखीं।

नक्शे पर पलू शहर कुछ इस प्रकार नजर आता है।

इंटरनेट पर एक वीडियो भी वायरल होता दिखा जिसमें लहरें समुद्र तटीय इलाकों की इमारतों को पाटती नजर आईं।

इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन कुछ ट्वीटर यूजर्स ने गूगल मैच की जरिये उस जगह का अनुमान लगाने का प्रयास किया है, जहां से यह वीडियो शूट किया गया होगा।

The #tsunami video appears real, and it appears to have been taken from #Palu #PaluGrandMall at the parking ramp spiral. The adjacent mosque can be seen at the end of the video. However, I am awaiting further confirmation prior to posting it myself. pic.twitter.com/33OF9Dq0cc

— Gerry Soejatman (@GerryS) September 28, 2018