अफ्रीका के सबसे युवा अरबपति तंजानिया में अगवा

डोडोमा| तंजानिया के मुख्य शहर दार एस सलाम में नकाबपोश बंदूकधारियों ने अफ्रीका के सबसे युवा अरबपति माने जाने वाले व्यक्ति को अगवा कर लिया। पुलिस ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय मोहम्मद देवजी को उस वक्त एक होटल जिम के बाहर से अगवा कर लिया गया जब वह अपनी नियमित सुबह की कसरत के लिए जा रहे थे।

Mohammed Dewji: Who kidnapped the richest man in #Tanzania? Dewji is worth $1.3 billion, according to Forbes, making him Africa's youngest billionaire at 43 years old. The business tycoon did not hire any personal bodyguards to protect him & often mingled with the public pic.twitter.com/2etlLjKc2C

— Fareed (@Fumbuka) October 11, 2018