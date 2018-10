अंतरिक्ष में 6 माह बिताने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लौटे (वीडियो)

वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के दो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉस्कॉसमॉस के एक अंतरिक्षयात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र (आईएसएस) पर वैज्ञानिक शोध के लिए 197 दिन गुजारने के बाद धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में बताया कि नासा के अंतरिक्षयात्रियों में ड्र फ्यिूस्टल और रिकी आर्नोल्ड व रूस के ओलेग आर्टमेयेव शामिल थे, जो एक्सपेडिशन 56 क्रू का हिस्सा थे। ये तीनों सोयुज एमएस-08 अंतरिक्षयान से सुबह 7.44 बजे (कजाकिस्तान के समयनुसार शाम 5.44 बजे) कजाकिस्तान के सुदूर कस्बे जेजकाजगान पहुंचे।

तीनों अंतरिक्षयात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान व कक्षा में प्रयोगशाला को पूरी तरह से परिचालित रखने में मदद किया।

197 दिनों के अभियान के दौरान अंतरिक्ष क्रू ने माइक्रोग्रैविटी रिसर्च के लिए पहले यूरोपीय वाणिज्यिक केंद्र के उपयोग के जरिए अल्ट्रा-कोल्ड क्वांटम गैसों के अध्ययन सहित सैंकड़ों अनुसंधान किए।

देखें अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी पर नासा द्वारा जारी वीडियो में….

Three @Space_Station crew members are making their descent to Earth after a 197-day mission. Their landing is targeted for 7:45am ET in Kazakhstan.

Earth has 3 more people on it as @Astro_Feustel, @Astro_ricky and @OlegMKS land at 7:44am ET after a 197-day mission aboard the @Space_Station.

