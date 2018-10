डायबिटीज की मात्रा जानने के लिये आप खून की जांच कराते होंगे। लेकिन क्या कभी सुना है कि डायाबिटीज की बढ़ती-घटती मात्रा के बारे में चेतावनी देने में कुत्ते भी माहिर होते हैं? यहां दिया वीडियो देखिये, जिसमें बच्चे को डायबिटीज है और इसका पालतू कुत्ता समय रहते उसे पूर्व चेतावनी दे देता है। सचमुच, भगवान ने बड़ी रोचक और रहस्यमयी बनाई है ये दुनिया!

This little boy with diabetes has an amazing dog who can sense changes in his blood sugar ❤️️ pic.twitter.com/8TJ4L0dfDV

— The Dodo (@dodo) October 12, 2018