वजन घटाने के लिए उठे गुरबानी के कदम मैराथन तक पहुंचे

मुंबई। बढ़ते वजन के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान निशा गुरबानी ने आखिरकार अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से लेते हुए दौड़ना शुरू किया, लेकिन अब उनके कदम मैराथन में दौड़ने को तैयार हैं।

दो साल पहले शुरू हुई निशा की दौड़ आईडीबीआई फेडरल मुंबई मैराथन तक भी पहुंच गई हैं और वह पहली बार इस मैराथन में हिस्सा लेने जा रही हैं।

दो साल पहले 94 किलोग्राम के वजन के कारण निशा को कई स्वास्थ्य संबधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसे में उनके फीजियोथेरेपिस्ट ने भी उन्हें चेता दिया था कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो उन्हें सारा जीवन बिस्तर पर गुजारना पड़ सकता था।

इस कारण निशा ने अपने स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देने का लक्ष्य लेकर दौड़ना शुरू किया, जो उन्हें मैराथन तक खींच ले आई। अब वह 60 किलो की हैं और 30 सितम्बर को आयोजित होने वाली आईडीबीआई फेडरल मुंबई मैराथन में पहली बार हिस्सा लेने जा रही हैं।

