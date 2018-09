जेट एयरवेज की फ्लाइट में यात्रियों के कान, नाक से बहने लगा खून

मुंबई| जेट एयरवेज के विमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद केबिन प्रेशर कम होने से 30 यात्रियों के नाक और कान से खून बहने लगे, जिसके बाद सरकार ने विमानों के लिए एक सेफ्टी ऑडिट प्लान के आदेश दिए। जेट एयरवेज ने बाद में कहा कि विमान के कॉकपिट क्रू को ड्यूटी से हटा दिया गया है, जो जांच होने तक ड्यूटी नहीं करेंगे।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (सीएसएमआईए) से करीब सुबह छह बजे उड़ान संख्या 9डब्ल्यू-697 के उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही कई यात्रियों ने सिर और कान में बेहद दर्द की शिकायत की। विमान में 166 यात्री और चालक दल के पांच सदस्य सवार थे।

Just had an emergency landing I the crew acts unprofessional the ground staff clueless n no sr rep at site to guide. #jetairways #9w697 pic.twitter.com/m7prsmIGIj

जेट एयरवेज के एक प्रवक्ता ने कहा, घटना के बाद विमान को वापस बुलाना पड़ा।

विमान के लौटने के बाद हवाईअड्डे पर डॉक्टरों की एक टीम ने यात्रियों को तुरंत चिकित्सीय सुविधा दी।

Stupidity of highest level.

When you HV one job to do at best @jetairways ?

Passengers bleed profusely from nose, ear as #JetAirways crew forgot to put on air pressure switch which maintains the cabin pressure. Passengers hospitalised. pic.twitter.com/T2344u9ZWz

— Subodh Srivastava (@SubodhK_) September 20, 2018