बच्चों की पसंदीदा ट्वींकल मैगजीन का 700वां अंक जारी

सूरत। बच्चों की लोकप्रिय कार्टून मैगजीन ट्वींकल का 700 वां अंक बाजार में आ चुका है। यह अपने आप में एक उपलब्धि और रेकोर्ड है। इस कार्टून सीरीज के वे किरदार जो बच्चों को आज भी अपनी ओर खींच लाते हैं उनमें प्रमुख हैं सुपन्डी और शिकारी शंभू।

700वें अंक की तैयारी का जिक्र करते हुए मैगजीन की संपादक रजनी थिन्डीयाथ कहती हैं कि वे इस अंक के लिये कुछ नया करना चाहती थीं, और इसकी परिणती रस्कीन बॉन्ड की कॉमिक के कुछ अंशों को अंक में शामिल करने के रूप में हुई। उनके साथ इंटर्व्यू के अंश यहां पढ़े जा सकते हैं।

1980 में शुरू हुई इस मैगजीन को पढ़ते-पढ़ते बड़े हुए लोगों में से कुछके ने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए ट्वींकल की तारीफ की है। अभिनेता राणा दगुबट्टी ने ट्वीट करके ट्ववींकल को शुभकामनाएं दी और कहा कि 38 वर्षों से यह मैगजीन के दिल के करीब रही है और इसे पढ़ते-पढ़ते वे बड़े हुए हैं।

Happy #700 issues, Tinkle magazine! Thank yoh for being part of our lives for the last 38 years. Wish you many more fun filled storytelling years ahead! @tinklecomicsstudio #suppandi #tinkle700 #tinklemagazine #tinkle #shambu #tinklecelebrations #subscribe #subscribetotinkle pic.twitter.com/MlqXglbaUZ

