सूरत जा रही ताप्तीगंगा एक्सप्रेस के १३ डिब्बे पटरी से उतरे, ४ लोगों को चोटें आईं

वाराणसी से सूरत की ओर जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के १३ डिब्बे आज रविवार को पटरी से उतर गये। हादसा सुबह ९.४५ के करीब बिहार के सारन जिले में हुआ। इस हादसे में शुरुआती जानकारी के अनुसार ४ लोगों को चोट आई है।

13 coaches of 19046 #Chhapra–#Surat Taptiganga Express derail at Gautamsthan at 9.45 am; no casualty reported pic.twitter.com/1YKssDAdWo

