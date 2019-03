चुनाव की घोषणा हो गई, अब घर बैठे पता लगा लो वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं!

लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो चुकी है। गुजरात भर में २३ अप्रेल को मतदान होगा। इस बार युवा वोटरों की संख्या सर्वाधिक है। अब जबकि नई सरकार बनने की उलटी गिनती शुरू हो तो आपका भी दायित्व बनता है कि सरकार के गठन के लिये अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिये आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है भी या नहीं।

कई बार देखा गया है कि वोटर लिस्ट में से नाम गायब हो जाते हैं और जब एन मतदान के दिन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि लिस्ट में नाम न होने की वजह से मतदान संभव नहीं होगा।

ऐसे में वोटर लिस्ट में अभी से नाम जांच लेने से लाभ यह है कि यदि किसी कारणवश नाम नहीं है, तो संबंधित विभाग के समक्ष अरजी करके आवश्यक कार्रवाही की जा सकती है।

वैसे पहले वोटर लिस्ट में नाम जांचने सरकारी कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आजकल इंटरनेट के युग में यह काफी आसान हो गया है। यहां हम आपको बताते हैं कि घर बैठे आप कैसे वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।

सबसे पहले http://electoralsearch.in वेबसाईट पर लोग इन करें और स्क्रीन पर दो विन्डो दिखेंगी। आप Search by Details या Search by EPIC No रूपी दो विकल्प में से एक चुन सकते हैं।

यदि आप Search by Details विकल्प पसंद करते हैं तो आपको अपना नाम, जन्म तिथि, राज्य का नाम, लिंग, जिले का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और कैप्चा कोड डालना होगा। ऐसा करने पर आपको आपकी इच्छित जानकारी मिल जायेगी। आप Search by EPIC No विकल्प के माध्यम से भी आवश्यक डेटा प्रदान करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।