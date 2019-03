गुजरात की 15 सीटों के भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी, नवसारी से सीआर पाटिल

शनिवार सायं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस सूची में गुजरात की 15 सीटों का समावेश है। नवसारी से वर्तमान सांसद सीआर पाटिल लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे।

गुजरात की जिन अन्य लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है उनमें कच्छ से विनोद चावडा, साबरकांठा से दीपसिंह राठौड़, अहमदाबाद वेस्ट से किरीट सोलंकी, सुरेन्द्र नगर से महेन्द्र मुंजपरा, राजकोट से मोहन कुंडारिया, जामनगर से पूनम माडम, अमरेली से नारण काछडिया, भावनगर से भारतीबेन शियाल, खेडा से देवुसिंह चौहाण, दाहोद से जशवंतसिंह भांभोर, वडोदरा से रंजनबेन भट्ट, भरूच से मनसुख वसावा, बारडोली से प्रभु वसावा, वलसाड से के सी पटेल का समावेश है। गांधीनगर से पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम की घोषणा की जा चुकी है।

इसके अलावा विधानसभा के उपचुनाव के लिये ध्रांगद्रा से परसोत्तम साबरिया, जामनगर रूरल से राघवजी पटेल, माणावदर से जवाहर चावडा को मैदान में उतारा गया है।

Bharatiya Janata Party (BJP) releases another list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections. Candidates for the legislative assembly (3 each for Gujarat and Goa) bye-polls also announced. pic.twitter.com/GUQRX23Fto

