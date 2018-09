टेनिस में पदक जीतना सपना सच होने जैसा : अंकिता रैना (साक्षात्कार)

एजाज अहमद

नई दिल्ली| जकार्ता एशियाई खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने कहा कि इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके लिए सपना सच होने जैसा है।

अंकिता को जकार्ता में हुए 18वें एशियाई खेलों में टेनिस के महिला एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-34 चीन की शुआई जैंग से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। सानिया मिर्जा के बाद अंकिता दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल में पदक जीता है।

अंकिता की इस उपलब्धि पर क्रिकेट स्टार विरेन्द्र सहवाग ने कुछ इस प्रकार उन्हें बधाई दी थी।

Congratulations Ankita Raina for the Bronze medal , our first in Tennis in #AsianGames2018 ⁠ ⁠ pic.twitter.com/CuvIyW3eVk

अंकिता ने यहां भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह से इतर आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में कहा,

25 वर्षीय अंकिता मौजूदा समय में महिला एकल में नंबर-1 भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक छह एकल और तीन युगल आईटीएफ टूर खिताब जीते हैं। वह मौजूदा समय में विश्व रैंकिंग में 197वें नंबर पर हैं। वह तीसरे ऐसे भारतीय हैं जो विश्व में शीर्ष-200 में हैं।

उन्होंने कहा,

एमकॉम की पढ़ाई कर रहीं अंकिता अभी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आईटीएफ) के लेवल-3 के कोच हेमंत बेंद्रे के मार्गदर्शन में अपने अगले टूर्नामेंटों की तैयारी में जुटी हुई हैं। वह पिछले 11 साल से कोच हेमंत के निर्देशन में ट्रेनिंग कर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में राफेल नडाल और सेरेना विलियम्स को अपना आदर्श मानने वाली अंकिता ने कहा, “बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा और यह सुझाव दिया कि आप बाहर क्यों नहीं जाते। हेमंत सर दूसरे भारतीय कोच हैं जिन्हें आईटीएफ के लेवल-3 का अनुभव है। हालांकि मेरा मानना है कि आपको अपने कोच पर भरोसा होना चाहिए और मुझे है, तभी मैं पिछले 11 साल से उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही हूं।”

गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली अंकिता ने इससे पहले 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में महिला एकल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। मौजूदा समय में वह ओएनजीसी में कार्यरत हैं।

