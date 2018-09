साइक्लिंग : भारत ने 6 स्वर्ण के साथ जीता ट्रैक एशिया कप

नई दिल्ली। भारतीय साइक्लिस्टों ने यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कॉम्पलेक्स में छह स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीतकर रविवार को ट्रैक एशिया कप-2018 का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत ने प्रतियोगिता में छह स्वर्ण, पांच रजत और दो कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते और पहला स्थान प्राप्त किया। इंडोनेशिया की टीम चार स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य के साथ दूसरे जबकि हांगकांग चार स्वर्ण और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष जूनियर 200 मीटर स्प्रिंट रेस में भारत के एसोव एल्बेन ने कजाखिस्तान के दिमित्री रेजानोव को नजदीकी मुकाबले में हराकर स्वर्ण पदक जीता। एल्बेन ने 10.500 सेकेंड के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। रेजानोव ने 10.863 सेकेंड के साथ दूसरा और भारत के जेम्स सिंह 11.132 सेकेंड के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

पुरुषों के अलावा महिला जूनियर 200 मीटर में स्प्रिंट में महाराष्ट्र की मयूरी लूते ने 12.263 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मयूरी का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। थाईलैंड की केन्यारल ने 12.871 सेकेंड के साथ रजत पदक जीता। कजाखितस्तान की एल्योना अब्रामचोक को कांस्य मिला।

Congratulations Esow and Mayuri Lute for GOLD in Men and Women Sprint at the Track Asia Cup 2018 … Indian #cycling coming of age.. @UCI_Track @Asiancycling @Media_SAI pic.twitter.com/8NIpZUMuFG

