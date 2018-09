माल्या साहब फिर पहुंच गये मैच देखने, खूब जलाते हैं भारतीयों को!!

लंदन। यहां भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट टेस्ट मैच में कई भारतीयों के लिये आकर्षण का केंद्र क्रिकेट स्टार नहीं, बल्कि कोई और ही बना हुआ है। जी हां, भारत में बैंकों को करोड़ो का चूना लगाकर फरार हो चुके और इन दिनों इंग्लैंड की राजधानी लंदन के आलीशान मकान में निवास करने वाले विजय माल्या आजकल कैनिंग्टन स्टेडियम परिसर में टहलते नजर आ रहे हैं।

माल्या भारत-इंग्लैंड मैच देखने नियमित आ रहे हैं, मीडिया कर्मी उनकी तस्वीरें ले रहे हैं और माल्या साहब बड़े चाव से तस्वीरें खींचवा भी रहे हैं। जिनको वे करोड़ों का चुना लगा कर भागे हैं, वे उनकी यह स्वच्छंदता देखकर बड़े जलते होंगे कि वाह क्या मजे हैं इनके। उन्हें भारत लाने के लिये इंग्लैंड की अदालत में मामला विचाराधीन है। माल्या ने कहा भी है कि वे भारत लौटेंगे या नहीं इसका फैसला अदालत करेेगी।

देखें नीचे विजय माल्या किस प्रकार लाव-लश्कर के साथ स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं।

#WATCH: Vijay Mallya enters The Oval in London's Kennington on the third day of India-England Test match. pic.twitter.com/RM4o2RT3dc