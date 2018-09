बीसीसीआई के साथ फिर चर्चा शुरू करना चाहते हैं पीसीबी चेयरमैन

लाहौर| पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के नए चेयरमैन एहसान मनी ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ बातचीत शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। वेबसाइट ‘ईएसपीएन’ की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई और पीसीबी दोनों जल्द ही दुबई में एक मामले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति (आईसीसी) की सुनवाई के लिए आमने-सामने होंगे।

उल्लेखनीय है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेलने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते से इनकार करने के लिए पीसीबी ने बीसीसीआई के खिलाफ सात करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे का दावा ठोका था।

इस संबंध में आईसीसी की ट्रिब्यूनल एक अक्टूबर से सुनवाई शुरू करेगी।

ऐसे में एहसान की कोशिश है कि वह इस सुनवाई से पहले बीसीसीआई के साथ फिर से बातचीत शुरू करें। इस पर एहसान ने कहा, “यह प्रक्रिया अब सुलझने की स्थिति में नहीं है। अब निष्कर्ष पर पहुंचने का अंतिम चरण आ गया है। भविष्य के लिए दोनों बोर्डो को एक सामान्य समाधान खोजना होगा और मैं इस खेल के लिए हर संभव प्रयास की तलाश करूंगा।”

एहसान ने यह भी कहा कि अगर वह इस विवाद में शामिल होते, तो इसे सुलझाने के लिए हर प्रकार का प्रयास करते। दुर्भाग्य से अब पीसीबी इस स्थिति में है, लेकिन अब भी बोर्ड को आगे बढ़ना होगा। हालांकि, बातचीत के लिए उनके द्वार हमेशा खुले हैं।

Pakistan Cricket Board chairman, Ehsan Mani, says on Indo-Pak talks, "don't see Imran Khan's statement in isolation. Statement from India came before that, they blamed Imran Khan for the killings in Kashmir & said it's his true face. Imran Khan's statement was a reaction to that" pic.twitter.com/wXDZSluMLs

— ANI (@ANI) September 23, 2018