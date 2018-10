बोल्ट ने फुटबाल के पदार्पण मैच में दागे 2 गोल

सिडनी। पूर्व ओलम्पिक फर्राटा धावक जमैका के उसेन बोल्ट ने पेशेवर फुटबाल करियर की शानदार शुरुआत करते हुए शुक्रवार को अपने पदार्पण मैच में दो गोल दागे।

बोल्ट ने यहां मैकार्थर साउथ वेस्ट युनाइटेड के खिलाफ एक दोस्ताना मैच में सेंट्रल कोस्ट मेरिनर्स की ओर से खेलते हुए दूसरे हाफ में दो गोल किए। उन्होंने मैच के 57वें और 68वें मिनट में गोल दागे।

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ

— Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018