उप्र : कांस्टेबल ने एप्पल के सेल्स मैनेजर को गोली मारी, गिरफ्तार

लखनऊ| उत्तर प्रदेश के एक कांस्टेबल ने एप्पल के सेल्स मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक के सहयोगी ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल चेकिंग के दौरान एप्पल के सेल्स मैनैजर विवेक तिवारी को रोकने में असफल रहा और फिर उनका पीछा कर गोली मार दी।

घटना देर रात करीब 1.30 बजे हुई, जब तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ आईफोन एक्स प्लस के लांच के बाद घर जा रहे थे।

उन्होंने बताया कि फायरिंग के बाद तिवारी काफी डर गए और उन्होंने अंडरपास के एक खंभे से कार टकरा दी, जिससे उन्हें और चोटें आईं।

लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कलानिधि नैथानी ने कहा कि सना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद कांस्टेबल प्रशांत चौधरी पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

#Lucknow At 2 am last night, I saw a suspicious car with its lights off, when I approached the car, the driver (Vivek Tiwari) tried to run over me thrice to kill me. I fired a bullet in self-defence, he then immediately took off from the spot: Police constable Prashant Chaudhary

पुलिस के मुताबिक, जब गोमतीनगर एक्सटेंशन पर जांच के दौरान तिवारी को रूकने का संकेत किया गया, तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की।

अधिकारी ने कहा कि तिवारी भागने लगे और एक बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर दो कांस्टेबल सवार थे, जिन्होंने फिर उनका पीछा किया और कांस्टेबल ने खुद को बचाने के लिए तिवारी को गोली मारी।

अधिकारी ने कहा कि तिवारी का पोस्टमार्टम कर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत गोली लगने से हुई है या फिर वाहन के खंभे से टकराने के बाद बुरी तरह घायल होने से हुई है।

#Lucknow He (Vivek Tiwari) had a bullet injury near the ear on the left side, he died during treatment. Body sent for post-mortem: Devendra Singh Negi, Director, Lohia Hospital where deceased Vivek Tiwari was brought for treatment after he was shot at by a police constable y'day

इस घटना की चहुंओर कड़ी निंदा हो रही है।

मृतक के रिश्तेदार ने सरकार पर अपना गुस्सा निकाला।

#Lucknow: Was he a terrorist that police shot at him? We choose Yogi Adityanath as our representative, we want him to take cognizance of the incident and also demand an unbiased CBI inquiry: Vishnu Shukla, brother-in-law of deceased Vivek Tiwari

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मामले की जांच और दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

Investigation is underway. If an innocent person has been killed by the police probe will be done.Actions will be taken against those found guilty: KP Maurya,Deputy CM on Lucknow resident, Vivek Tiwari who was shot at by police last night and later succumbed to his injuries.

–आईएएनएस