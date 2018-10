तमिलनाडु : एयर इंडिया का विमान दीवार से टकराया, यात्री सुरक्षित

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची से दुबई जा रहा एयर इंडिया के विमान के पहिए उड़ान भरने के दौरान हवाईअड्डे के परिसर की एक दीवार से टकरा गए। विमान में 136 यात्री थे। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।

उड़ान संख्या आईएक्स-611 ने रात लगभग 1.20 बजे उड़ान भरी और उसे मुंबई की ओर मोड़ दिया गया, जहां विमान की 5.40 बजे के आसपास सुरक्षित लैंडिंग की गई। यात्रियों को दुबई ले जाने के लिए वैकल्पिक उड़ान की व्यवस्था की गई।

एयरलाइंस ने ट्वीट कर कहा कि एयर इंडिया ने जांच पूरी होने तक पायलट और सह पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है और नागिरक उड्डयन महानिदेशालय को घटना से वाकिफ करा दिया गया है।

हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि बोइंग बी737-800 के पहिए को नुकसान पहुंचा है या नहीं, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन परिसर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है।

हवाईअड्डा प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है जबकि मुंबई में तकनीशियन क्षतिग्रस्त विमान की जांच कर रहे हैं।

घटना की खबर लगने पर तमिलनाडु के पर्यटन मंत्री एन. नटराजन त्रिची हवाईअड्डा पहुंचे और जायजा लिया।

