इलियासी पत्नी की हत्या के मामले में बरी

नई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी को पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। उन्हें ट्रायल कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें इलियासी को पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में आजावीन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

इलियासी पिछले 18 सालों से दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर देने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे।

अंजू की मौत 11 मई, 2000 को उनके मयूर विहार स्थित घर में हुई थी। अंजू के परिवार वालों ने इलियासी पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

