प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम में पेकयोन्ग हवाईअड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi speaking at the inauguration of Pakyong Airport near Gangtok in Sikkim. https://t.co/8cJtvquiHE

— ANI (@ANI) September 24, 2018