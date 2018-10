भरे बाजार सुरक्षाकर्मी ने ही जज की पत्नी, बेटे पर चलाई गोली (वीडियो विचलित कर सकता है)

गुड़गांव (ईएमएस)। गुड़गांव में अर्काडिया बाजार के पास एक हेड कॉन्स्टेबल ने चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट श्रीकांत शर्मा की पत्नी और बेटे को गोली मार दी। दोनों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है।

शनिवार की दोपहर 3.30 बजे के आसपास हुई जब बाजार में काफी लोग मौजूद थे। गोली की आवाज सुनते ही आसपास लोगों की भीड़ जुट गई।

हालांकि, आरोपी किसी तरह फरार हो गया। हेड कॉन्स्टेबल दोनों को सरकारी वाहन से बाजार लेकर गया था। तभी अचानक वहां दोनों को गोली मार दी।

बाजार में ही एक जगह लगे सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। तस्वीर आपको विचलित कर सकती है।

#WATCH: Wife and son of an additional sessions judge shot at by the judge's gunman in #Gurugram's Sector-49. Both the injured have been admitted to the hospital and the gunman has been arrested. pic.twitter.com/rMqXdYHrxR

